ПСЖ пропонував 80 мільйонів за двох дітей із Бразилії
Паризький клуб намагався купити собі права на двох талантів майбутнього.
ПСЖ робив пропозицію Палмейрасу щодо двох зірочок. Бразильський клуб відповів відмовою, не спокусившись на суму у 80 мільйонів євро, стверджує UOL Esporte.
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За інформацією джерела, парижани хотіли отримати права на Ендріка, яким цікавляться уже тривалий час. Також у переговорах фігурував Естевао Вілліан. Обоє гравців неповнолітні й найближчим часом не могли б перебратися у Європу, але ПСЖ було важливо випередити конкурентів.
Ендріку лише 16, але він стабільно грає за першу команду Палмейраса. З Естевао ситуація ще складніша. Йому 15 років, і лише в квітні 2023 року цей юнак підпише перший професіональний контракт.