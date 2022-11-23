Паризький клуб намагався купити собі права на двох талантів майбутнього.

ПСЖ робив пропозицію Палмейрасу щодо двох зірочок. Бразильський клуб відповів відмовою, не спокусившись на суму у 80 мільйонів євро, стверджує UOL Esporte.

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За інформацією джерела, парижани хотіли отримати права на Ендріка, яким цікавляться уже тривалий час. Також у переговорах фігурував Естевао Вілліан. Обоє гравців неповнолітні й найближчим часом не могли б перебратися у Європу, але ПСЖ було важливо випередити конкурентів.

Ендріку лише 16, але він стабільно грає за першу команду Палмейраса. З Естевао ситуація ще складніша. Йому 15 років, і лише в квітні 2023 року цей юнак підпише перший професіональний контракт.