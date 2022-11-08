"Многие жалуются на отсутствие в заявке Габигола, но если и брать какого-нибудь одного нападающего, пусть и с небольшими шансами сыграть, я бы взял Эндрика. Думаю, что это парень с очень перспективным будущим, и он уже действует профессионально. Для него это был бы невероятный опыт как для будущего сборной.

Реал выиграл борьбу за юного бразильского рекордсмена – он дал согласие на трансфер

Это то, чего, мне кажется, не хватает сборной Бразилии. В 2010 году Дунга не взял Неймара, хотя вся Бразилия просила его об этом, но в 1994 году Паррейра взял меня, а в 2002 году Сколари взял Кака", – цитирует Роналдо Marca.

К слову, недавно Эндрик побил 106-летний рекорд Палмейраса. На взрослом уровне юный форвард провел всего пять матчей, в которых забил три гола и отдал голевую передачу. Интересно, что Роналдо впервые поехал на чемпионат мира в 17 лет, но на ЧМ-1994 не сыграл ни минуты.

Бразилия выбрала 26 игроков на чемпионат мира – Реал, МЮ и Юве базовые клубы, "дедушка" Алвес тоже едет