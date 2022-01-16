Джорджинио Вейналдум растянул голеностоп и будет вынужден пропустить около трех недель, сообщает официальный сайт парижан.

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино решил заменить 31-летнего нидерландца в перерыве матча Лиги 1 против Бреста (2:0).

В нынешнем сезоне Вейналдум провел за ПСЖ 18 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами. Напомним, Джорджинио летом перебрался в Париж из Ливерпуля на правах свободного агента.

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