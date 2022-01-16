ПСЖ втратив Вейналдума після матчу з Брестом
22:40 - Читать на русском
Півзахисник ПСЖ Джорджініо Вейналдум потрапив до лазарету парижан.
Джорджініо Вейналдум розтягнув гомілкостоп та буде змушений пропустити близько трьох тижнів, повідомляє офіційний сайт парижан.
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Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно вирішив замінити 31-річного нідерландця у перерві матчу Ліги 1 проти Бреста (2:0).
У нинішньому сезоні Вейналдум провів за ПСЖ 18 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами. Нагадаємо, Джорджініо влітку перебрався у Париж з Ліверпуля на правах вільного агента.
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