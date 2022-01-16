Джорджініо Вейналдум розтягнув гомілкостоп та буде змушений пропустити близько трьох тижнів, повідомляє офіційний сайт парижан.

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Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно вирішив замінити 31-річного нідерландця у перерві матчу Ліги 1 проти Бреста (2:0).

У нинішньому сезоні Вейналдум провів за ПСЖ 18 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами. Нагадаємо, Джорджініо влітку перебрався у Париж з Ліверпуля на правах вільного агента.

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