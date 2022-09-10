Лига 1, 7-й тур

ПСЖ – Брест – 1:0

Гол: Неймар, 30

Накануне Ланс победил Труа и вышел на первую ступеньку, сдвинув с нее парижан. Сегодня же подопечные Кристофа Гальтье смогли вернуть лидерство, что они и сделали.

ПСЖ презентовал третью форму на сезон, привлекая Мбаппе, Месси и Неймара.

В гости на Парк де Пренс приехал Брест. Один из аутсайдеров Лиги 1 мало что создавал у ворот ПСЖ, ведь именно столичная команда контролировала ход встречи. Месси на 30 минуте из глубины подал на Неймара, тот принял и забил. В активе бразильца уже 8 голов и 6 ассистов в 7 поединках чемпионата. Статистика Лео тоже роскошна – 3 забитых мяча и 7 результативных передач.

После перерыва Брест получил отличный шанс сравнять ситуацию на табло практически из ничего. Гостей не было видно у ворот парижан, однако в одной из атак Кимпембе сфолил в штрафной, за что арбитр назначил пенальти. Слимани хотел легко переиграть Доннарумму, но итальянец эффектно парировал удар с отметки.

ПСЖ набрал 19 зачетных баллов и снова расположился на первой строчке. "Пираты" с пятью зачетными баллами остались в зоне вылета.