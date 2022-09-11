"У Нея и Килиана очень хорошие отношения. Я не уклоняюсь от ответа. Они вместе тренируются, вместе часто разминаются. Да, в матче (с Ювентусом в Лиге чемпионов – прим.) произошла такая ситуация. Я обсудил это с Килианом, который, я думаю, обсудил это с Неймаром.

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У вас есть две секунды, когда нужно принять решение, и Килиан был сосредоточен на ударе. Убежден, что Мбаппе будет делать больше решающих передач на Неймара, как и он способен делать решающие передачи Килиану. Я не чувствовал ничего негативного по отношению к тому моменту", – приводит слова Гальтье ESPN.

Инцидент произошел во время поединка с Ювентусом в Лиге чемпионов – тогда Неймар разозлился из-за того, что Мбаппе решил пробить вместо того, чтобы отдать бразильцу на пустые ворота. Игроки будто бы обсудили это в личном разговоре.

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