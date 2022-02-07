Лига 1, 23-й тур

Лилль – ПСЖ – 1:5

Голы: Ботман, 28 – Данилу, 10, 51, Кимпембе, 32, Месси, 38, Мбаппе, 67

Противостояние Лилля и ПСЖ было едва ли не главным событием дня во Франции. Действующие чемпионы в этом сезоне "сдулись" и расположились в середине турнирной таблицы, в то же время команда Почеттино с солидным отрывом лидирует. Именно она и открыла счёт уже на 10-й минуте.

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Это Данилу отлично сориентировался, отозвавшись на прострел. "Доги" недолго уступали и сравнили ситуацию на табло: Бен Арфа прорвался левым флангом и прострелил в центр штрафного, а Ботман сложился и забил. Но счастье длилось недолго, ведь Париж принялся за дело. В частности, результативные 6 минут провел Месси: ассистировал Кимпембе и элегантно перебросил Грбича. Для Лео это всего лишь второй гол в 13 матчах Лиги 1.

После перерыва вопрос по поводу триумфатора дуэли сняли Данилу и Мбаппе. Подопечные Маурисио Почеттино не проиграют уже 14 поединков французского первенства подряд. В последний раз они уступали еще в октябре Ренну.

После 23 туров ПСЖ остался лидером, имея в своем активе 56 зачетных баллов, что на 13 больше, чем у Марселя – ближайшего преследователя. Лилль с 32 пунктами расположился одиннадцатым.