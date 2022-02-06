Лига 1, 23-й тур

Лорьян – Ланс – 2:0

Голы: Сумано, 43, Коне 76

Ницца – Клермон – 0:1

Гол: Рашани, 77

Реймс – Бордо – 5:0

Голы: Экитике, 40, Мунетци, 46, 76, Матусива, 59, Фаес, 62

Страсбур – Нант – 1:0

Гол: Ленард, 74

Ренн – Брест – 2:0

Голы: Лаборд, 20, Терье, 90

Для украинского болельщика наиболее интересным был поединок Реймса и Бордо, где играет на правах аренды Даниил Игнатенко. Главный тренер оставил украинца в запасе, но выпустил во втором тайме, чтобы спасать ситуацию. Это был дебют украинца во Франции.

Игнатенко получил прямую красную через 9 минут после первого выхода за Бордо – решение судьи вызывает вопросы

На тот момент "жирондинцы" уже горели 0:4, но украинский хавбек не сумел помочь команде. Более того, он ухудшил и так затруднительное положение, заработав прямую красную карточку через 9 минут после выхода на замену. Реймс забил пятый раз и расположился четырнадцатым. Бордо завис на предпоследней строчке.

Сенсацией стало поражение борющейся за медали Ниццы от Клермона. Судьбу встречи решил только один гол в конце. Ренн без особых проблем переиграл Брест, Лорьян одолел Ланс, а Страсбур дожал Нант.

Труа, за который выступает арендованный у Динамо Жерсон Родригес, расписал ничью с Метцом. Опальный люксембуржец не попал даже в заявку из-за перебора желтых карточек. Обе команды так и остались внизу турнирной таблицы Лиги 1.