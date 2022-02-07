Ліга 1, 23-й тур

Лілль – ПСЖ – 1:5

Голи: Ботман, 28 – Данілу, 10, 51, Кімпембе, 32, Мессі, 38, Мбаппе, 67

Протистояння Лілля і ПСЖ було чи не головною подією дня у Франції. Чинні чемпіони у цьому сезоні "здулись" і розташувались у середині турнірної таблиці, водночас команда Почеттіно зі солідним відривом лідирує. Саме вона і відкрила рахунок вже на 10-й хвилині.

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Це Данілу чудово зорієнтувався, відкликнувшись на простріл. "Доги" не довго поступилась і зрівняли ситуацію на табло: Бен Арфа прорвався лівим флангом і прострілив у центр штрафного, а Ботман склався і забив. Та щастя тривало недовго, адже Париж взявся за справу. Зокрема, результативні 6 хвилин провів Мессі: асистував Кімпембе й елегантно перекинув Грбіча. Для Лео це лише другий гол у 13 матчах Ліги 1.

По перерві питання щодо тріумфатора дуелі зняли Данілу, який забив вдруге, і Мбаппе. Підопічні Маурісіо Почеттіно не програють вже 14 поєдинків французької першості поспіль. Востаннє вони поступались ще в жовтні Ренну.

Після 23-х турів ПСЖ залишився лідером, маючи у своєму активі 56 залікових балів, що на 13 більше, ніж у Марселя – найближчого переслідувача. Лілль з 32 пунктами розташувався одинадцятим.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції