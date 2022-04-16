Француз не смог вовремя прибыть на тренировку команды.

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Курзава опоздал на 15 минут, а ворота базы уже были закрыты. Игрок ПСЖ недолго простоял, после чего стремительно развернул свою Феррари в другом направлении. Похоже, Лайвену удалось найти альтернативный вход, поскольку позже он публиковал фото из тренажерного зала.

Добавим, что в текущем сезоне Курзава очень далек от статуса основного игрока ПСЖ – всего 9 минут на поле в матче за Суперкубок.

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