ПСЖ відмовився від Ракітіча та Бейла – парижани хочуть отримати за Неймара лише гроші

Трансфер зірки ПСЖ Неймара з клубу перебуває під загрозою через вимоги парижан.

ПСЖ бажає отримати за Неймара лише гроші і відмовляється від обміну бразильця на Ракітіча з Барселони або Бейла з Реала, передає L'Equipe.

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Зазначимо, що Барселона пропонувала за Неймара Коутінью, Ракітіча та 40 млн євро, але парижани не зацікавлені у підписанні хорватського півзахисника.

Окрім цього, Реал пропонував обмін Неймара на Бейла з доплатою, але ПСЖ відхилив і цю пропозицію, та хоче отримати за свою зірку 222 млн євро – суму, яку вони витратили на перехід бразильця влітку 2017 року.

Нагадаємо, що окрім Барселони та Реала, інтерес до Неймара проявляли Ювентус, Баварія та Манчестер Юнайтед.

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