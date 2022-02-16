ПСЖ победил мадридский Реал в первом поединке 1/8 финала ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Реал приехал в столицу Франции за ничьей. По крайней мере, игра команды Карло Анчелотти даже не намекала на что-то большее. ПСЖ доминировал и должен был оформить более серьезное преимущество перед выездом в Мадрид.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид

Шикарный шанс упустил Лионель Месси. Аргентинец впервые не реализовал пенальти в матчах против Реала. Вырвать победу ПСЖ смог только в компенсированное время. Голевую атаку организовали Неймар и Мбаппе. Гол в активе Килиана. Ответный матч состоится 9 марта.