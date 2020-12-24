Руководство парижан решило расстаться с Томасом Тухелем, уже имея замену для немецкого специалиста. Новым наставником ПСЖ станет Маурисио Почеттино, утверждает журналист Мохамед Бохафси.

ПСЖ уволил Тухеля, – Bild

По его информации, о своем увольнении Тухель узнал еще вечером 23 декабря. Сейчас адвокаты клуба согласовывают окончательные детали отставки. Что касается Почеттино, то он всегда хотел работать в ПСЖ, за который выступал в статусе футболиста.

Добавим, что аргентинец находится без работы после своего увольнения из лондонского Тоттенхэма более года тому назад. Со "шпорами" Почеттино добирался до финала Лиги чемпионов и даже был капитаном.

Напомним, Тухель также выводил ПСЖ в финал ЛЧ, но в нынешнем сезоне дела команды не самые лучшие. В чемпионате Франции парижане расположились третьими в турнирной таблице Лиги 1, только на один зачетный пункт отставая от лидера Лиона. В Лиге чемпионов ПСЖ с большими проблемами финишировал первым в группе с МЮ, РБ Лейпциг и Башакшехиром. В 1/8 ЛЧ парижане встретятся с Барселоной.

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