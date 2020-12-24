Парижане обыграли накануне Страсбур 4:0, однако это уже не имело никакого значения. Парадокс, но сразу после этой триумфальной игры тренеру указали на дверь. О том, что ПСЖ расторг контракт с Томасом Тухелем, стало известно сегодня, 24 декабря, сообщил Bild. Информацию подтверждают главные французские газеты. Контракт с немецким специалистом был рассчитан до июля 2021 года, так что теперь придется иметь дело с его адвокатами.

ПСЖ оперативно определился с новым главным тренером – бывший капитан парижан и финалист ЛЧ должен заменить Тухеля

По информации источника, причиной таких действий стало решение спортивного директора Леонардо. Он находился в не самых лучших отношениях с Тухелем и искал повод для отставки тренера, который недавно дал неоднозначное интервью о непростых условиях работы в парижском клубе.

ПСЖ в чемпионате Франции расположился на 3 месте в турнирной таблице Лиги 1, только на один зачетный пункт отставая от лидера Лиона. К слову, в Лиге чемпионов ПСЖ финишировал первым в группе с МЮ, Лейпцигом и Башакшехиром. В 1/8 ЛЧ парижане встретятся с Барселоной.

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