49-летний аргентинский специалист продолжил сотрудничество с ПСЖ, информирует официальный сайт клуба. Новый контракт рассчитан до июня 2023 года.

Мбаппе сообщил Почеттино, что покинет ПСЖ

"Я действительно очень счастлив за себя и своих помощников. Для нас очень важно чувствовать поддержку и доверие клуба, и мы сделаем все, чтобы болельщики гордились нами. Вот почему мы надеемся вместе достичь новых целей. 20 лет назад я был здесь капитаном, а сегодня я тренер этой команды... Мечта осуществилась", – прокомментировал переподписание соглашения Почеттино.

Маурисио возглавил ПСЖ в январе этого года. С парижанами специалист уже успел завоевать Кубок и Суперкубок Франции. В прошлом сезоне Лиги 1 команда финишировала второй, а из ЛЧ вылетела на стадии полуфинала от Манчестер Сити.

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