49-річний аргентинський фахівець продовжив співпрацю з ПСЖ, інформує офіційний сайт клубу. Новий контракт розрахований до червня 2023 року.

Мбаппе повідомив Почеттіно, що покине ПСЖ

"Я справді дуже щасливий за себе і своїх помічників. Для нас дуже важливо відчувати підтримку і довіру клубу, і ми зробимо все, щоб уболівальники пишалися нами. Ось чому ми сподіваємося разом досягти нових цілей. 20 років тому я був тут капітаном, а сьогодні я тренер цієї команди... Мрія здійснилась", – прокоментував перепідписання угоди Почеттіно.

Маурісіо очолив ПСЖ в січні цього року. З парижанами фахівець вже встиг завоювати Кубок і Суперкубок Франції. У минулому сезоні Ліги 1 команда фінішувала другою, а з ЛЧ вилетіла на стадії півфіналу від Манчестер Сіті.

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