Вингер Лиона и сборной Франции U-21 Брэдли Барколя пошел на повышение. Теперь он будет выступать в составе ПСЖ.

Чемпионы Франции объявили о подписании 20-летнего вингера Брэдли Барколя. Соглашение рассчитано на 5 лет – до лета 2028-го, сообщает официальный сайт парижского клуба.

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Барколя всю свою карьеру провел в Лионе – 47 матчей, 7 голов, 12 ассистов. Брэдли являлся лидером сборной Франции на молодежном чемпионате Европы-2023. В 4-х поединках Евро вингер оформил 2 гола и 2 ассиста (один из них – в матче против Украины), но это не помогло команде пройти "сине-желтых" на пути к полуфиналу.

В летнее трансферное окно ПСЖ подписал уже более 10 новичков. Состав команды пополнили Усман Дембеле, Мануэль Угарте, Лукас Эрнандес, Милан Шкриняр, Марко Асенсио, Арнау Тенас, Гонсалу Рамуш и другие исполнители.