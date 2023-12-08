Именитый специалист Мирча Луческу заявил, что сейчас болеет. Коуч не торопится возвращаться к работе.

"Я не буду комментировать слухи об интересе Лиона. На данный момент я болею простудой и жду, когда мне станет лучше.

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После этого я посмотрю, есть ли у меня на столе какие-нибудь предложения", – сказал Луческу в интервью румынскому порталу Iamsport.ro.

Мирча Луческу после ухода из киевского Динамо находится без работы, но еще не готов завершить карьеру тренера.

Лион после 14 туров чемпионата Франции находится на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. В текущем сезоне команда смогла выиграть всего один матч. "Ткачи" имеют в своем активе всего семь баллов. От зоны плей-офф их отделяет пять очков.

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