ПСЖ не потерял шанс сохранить в своем составе 19-летнего футболиста, выкупив права на него у Спортинга, сообщает официальный сайт парижан.

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Нуну Мендеш поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2026 года. Сумму трансфера клуб не разглашает, но Фабрицио Романо утверждает, что речь идет о 40 млн евро компенсации для Спортинга.

Напомним, что прошлый сезон Мендеш провел в составе ПСЖ на правах аренды и стал настоящим открытием. Молодой португалец легко отвоевал себе место на левом фланге обороны парижан, завоевавшей свой 10-й чемпионский титул.

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