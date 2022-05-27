Мбаппе выживает Неймара из ПСЖ – чемпион мира насмехается над одноклубником
После сохранения Килиана Мбаппе ПСЖ стремится избавиться от бразильского форварда, который больше разочаровывает, чем приносит пользы.
Подписание Килианом Мбаппе нового контракта до 2025 года может стать началом конца для Неймара. В последнее время отношения между форвардами значительно ухудшились, поэтому француз не против, чтобы его партнер по атаке покинул клуб. Об этом сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.
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"Сейчас у них нет почти ничего общего. Чемпион мира не стесняется насмехаться над своим партнером", – отмечает французское издание.
Руководство ПСЖ тоже настроено избавиться от 30-летнего бразильца уже летом. Единственная проблема – гигантская зарплата Нея, которая составляет 4 млн евро в месяц. Сам форвард тоже счастлив в Париже и не собирается никуда уходить.
Один из немногих вариантов для десятки ПСЖ – Ньюкасл, который после покупки клуба саудовскими шейхами имеет ресурсы для потенциального трансфера. Однако сам Неймар не планирует переходить в команду, которая не играет в Лиге чемпионов.
В сезоне 2021/22 бразилец сыграл за парижскую команду 28 матчей. Забил 13 голов и отдал 8 ассистам. Всего в активе Неймара 100 голов в 144-х поединках за ПСЖ.