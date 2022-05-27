После сохранения Килиана Мбаппе ПСЖ стремится избавиться от бразильского форварда, который больше разочаровывает, чем приносит пользы.

Подписание Килианом Мбаппе нового контракта до 2025 года может стать началом конца для Неймара. В последнее время отношения между форвардами значительно ухудшились, поэтому француз не против, чтобы его партнер по атаке покинул клуб. Об этом сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.

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"Сейчас у них нет почти ничего общего. Чемпион мира не стесняется насмехаться над своим партнером", – отмечает французское издание.

Руководство ПСЖ тоже настроено избавиться от 30-летнего бразильца уже летом. Единственная проблема – гигантская зарплата Нея, которая составляет 4 млн евро в месяц. Сам форвард тоже счастлив в Париже и не собирается никуда уходить.

Один из немногих вариантов для десятки ПСЖ – Ньюкасл, который после покупки клуба саудовскими шейхами имеет ресурсы для потенциального трансфера. Однако сам Неймар не планирует переходить в команду, которая не играет в Лиге чемпионов.

В сезоне 2021/22 бразилец сыграл за парижскую команду 28 матчей. Забил 13 голов и отдал 8 ассистам. Всего в активе Неймара 100 голов в 144-х поединках за ПСЖ.