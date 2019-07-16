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ПСЖ объявил о трансфере Диалло

19:23 112 Читати українською
ПСЖ объявил о трансфере Диалло
Абду Диалло / ФК Пари Сен-Жермен

Французский Пари Сен-Жермен приобрел у дортмундской Боруссии защитника Абду Диалло.

Французский защитник вернулся на родину, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Трансфер Диалло ориентировочно стоил парижанам 32 млн евро. Центрбэк подписал контракт на 5 лет. На Парк де Пренс он будет выступать под 22-м номером.

Абду Диалло является воспитанником Монако. Также он выступал за Зюлте-Варегем и Майнц, а прошлый сезон провел в составе дортмундцев. В его активе 38 матчей (1 гол) во всех турнирах в сезоне 2018/19.

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