Кубок Франции, 1/8 финала

Бержерак – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Эскарпит, 76

Ланс – Монако – 2:4

Голы: Саид, 45, Калимуендо, 53 – Бен-Йеддер, 18, 88, Жан Лукас, 27, Диоп, 29

День начался с очередного позора Сент-Этьена. Легендарный клуб идет на дне таблицы чемпионата, а теперь с треском покинул еще и Кубок. "Зеленые" умудрились уступить команде 4-го дивизиона – Бержераку. Точный удар Ромена Эскарпита вывел скромный коллектив в четвертьфинал.

Рамос снова оказался в лазарете ПСЖ – до матча с Реалом чуть больше двух недель

Поединок Ланса и Монако казался гораздо более интересным, хотя сначала гости намекнули на разгром. Прошло всего 27 минут, а "кроваво-желтые" уже горели со счётом 0:3.

Ланс оформил голы "в раздевалку" и "из раздевалки". Монако быстро пришел в себя и больше не позволял сопернику так легко создавать моменты. Подопечные Клемана даже увеличили преимущество благодаря дублю Бен-Йеддера и вышли в 1/4 финала Кубка.

Золоті 60-ті і сива давнина: Пеле обмиває трофей, окупація, смертельний лікарський злочин і ще 27 фото "старої школи"