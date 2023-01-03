Защитник ПСЖ Серхио Рамос может начать сезон 2023/24 в другом клубе. Впрочем, пока все зависит от самого испанца.

Будущее бывшего капитана Реала в ПСЖ оказалось под вопросом. Второй сезон Рамоса в Париже складывается значительно лучше первого. Он уже сыграл на 9 матчей больше, чем за всю кампанию 2021/22, но неуверенная игра центрбека в проигранном матче с Лансом (1:3) породила у руководства клуба сомнения.

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Ранее ПСЖ планировал продлить контракты с Лионелем Месси и Серхио Рамосом (соглашения обоих игроков истекают летом). Однако сейчас в продолжении сотрудничества с опытным испанцем уже сомневаются, сообщает AS.

В Париже не уверены, что Рамос сможет поддерживать высокий уровень. Решающими для его будущего станут матчи с Баварией в 1/8 финала Лиги чемпионов (14 февраля и 8 марта). Именно по итогам этой дуэли Нассер Аль-Хелаифи и Луиш Кампуш примут решение о новом контракте испанца.

Напомним, Рамос перешел в ПСЖ на правах свободного агента из Реала летом 2021 года. За парижскую команду ветеран сыграл 35 поединков (3 гола, 1 ассист). Недавно появилась информация, что 36-летний испанец может перейти в Аль-Наср и снова играть вместе с Криштиану Роналду.

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