Захисник ПСЖ Серхіо Рамос може розпочати сезон 2023/24 в іншому клубі. Втім, поки що все залежить від самого іспанця.

Майбутнє колишнього капітана Реала в ПСЖ опинилося під питанням. Другий сезон Рамоса у Парижі складається значно краще за перший. Він вже зіграв на 9 матчів більше, ніж за всю кампанію 2021/22, але невпевнена гра центрбека у програному матчі з Лансом (1:3) породила у керівництва клубу певні сумніви.

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Раніше ПСЖ планував продовжити контракти з Ліонелем Мессі та Серхіо Рамосом (угоди обидвох гравців завершуються влітку). Однак зараз у продовженні співпраці з досвідченим іспанцем вже сумніваються, повідомляє AS.

У Парижі не впевнені, що Рамос зможе підтримувати високий рівень. Вирішальними для його майбутнього стануть матчі з Баварією в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (14 лютого і 8 березня). Саме за підсумками цієї дуелі Нассер Аль-Хелаїфі та Луїш Кампуш ухвалять рішення щодо нового контракту іспанця.

Нагадаємо, Рамос перейшов у ПСЖ на правах вільного агента з Реала влітку 2021-го. За паризьку команду ветеран зіграв 35 поєдинків (3 голи, 1 асист). Нещодавно з'явилася інформація, що 36-річний іспанець може перейти в Аль-Наср і знову грати разом із Кріштіану Роналду.

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