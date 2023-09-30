Чемпионат Франции, 7 тур

Клермон – ПСЖ – 0:0

Луис Энрике не соврал о состоянии Килиана Мбаппе. Француз действительно был готов играть и вышел в стартовом составе гостей. Однако героем матча суждено было стать его оппоненту – голкиперу Клермона. Морри Диава сегодня был той почти мифической стеной, о которой говорят, описывая великолепные выступления вратарей.

Вратарь парировал пижонский пенальти и забил спасательный гол – копия момента из Лиги чемпионов

ПСЖ действительно активно пытался сломить сопротивление худшей команде чемпионата. На своем фланге властвовал Хакими, Данилу мощно пробивал издалека, Коло Муани не хватало считанных сантиметров для более прицельного удара головой, даже Дембеле проверял мастерство Диава. О Мбаппе и говорить нечего. Килиан пытался и бить, и расшатывать оборону благодаря скорости и дриблингу, даже просил пенальти. Ничего не сработало – это был вечер Клермона.

ПСЖ при 20 ударах (10 в створ) и 2.36 xG так и не смог забить хотя бы один гол и упустил шанс хоть временно подняться на вершину турнирной таблицы Лиги 1. Для Клермона это лишь второе очко в нынешнем сезоне, которое позволило покинуть последнее место. Интересно, что не смогли обыграть этого соперника два лучших коллектива на этот момент – ПСЖ и Ницца.