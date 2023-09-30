Чемпіонат Франції, 7 тур

Клермон – ПСЖ – 0:0

Луїс Енріке не збрехав щодо стану Кіліана Мбаппе. Француз справді був готовий грати і вийшов у стартовому складі гостей. Однак героєм матчу судилося стати його опоненту – голкіперу Клермона. Моррі Діава сьогодні був отією майже міфічною стіною, про яку говорять, описуючи чудові виступи воротарів.

Воротар парирував піжонський пенальті і забив рятівний гол – копія моменту з Ліги чемпіонів

ПСЖ справді активно намагався зламати спротив найгіршої команди чемпіонату. На своєму фланзі володарював Хакімі, Данілу потужно пробивав здалеку, Коло Муані бракувало лічених сантиметрів для прицільнішого удару головою, навіть Дембеле перевіряв майстерність Діава. Про Мбаппе й говорити немає чого. Кіліан намагався і бити, і розхитувати оборони завдяки швидкості й дриблінгу, навіть пенальті просив. Нічого не спрацювало – це був вечір Клермона.

ПСЖ при 20 ударах (10 у площину) та 2.36 xG так і не зміг забити бодай один гол і втратив шанс бодай тимчасово піднятися на вершину турнірної таблиці Ліги 1. Для Клермона це лише друге очко у нинішньому сезоні, яке дозволило покинути останнє місце. Цікаво, що не змогли обіграти цього суперника два найкращих колективи на цю мить – ПСЖ і Ніцца.