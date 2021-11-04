Тренерский штаб "альбиселесте" во главе с Лионелем Скалони определился с обоймой футболистов, которую планирует задействовать в матчах отбора на Мундиаль против команд Уругвая и Бразилии.

Сразу 34 игрока вызваны в сборную Аргентины на ноябрьский сбор, сообщает пресс-служба команды В заявке есть и форвард ПСЖ Лионель Месси.

Месси признался, планирует ли завершать карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022

В настоящее время 34-летняя звезда восстанавливается от травмы колена. Вчерашнюю встречу парижан против РБ Лейпциг в ЛЧ (2:2) Лео пропускал, а в предыдущем матче против Лилля (2:1) его заменили после перерыва из-за дискомфорта. Вероятно, в предстоящем поединке против Бордо Месси тоже не будет играть.

Ранее сообщалось, что Лионель настроен сыграть против Бразилии 17 ноября в отборе на ЧМ-2022. За 4 дня до этого сборную Аргентины еще ожидает поединок с Уругваем.