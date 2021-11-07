Лига 1, 13 тур

Лилль – Анже – 1:1

Голы: Джалло, 27 – Оунахи, 83

Бордо – ПСЖ – 2:3

Голы: Элис, 79, Ньянг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63

Действующие чемпионы продолжают терять очки. Ничья против Анже стала для Лилля уже четвёртым матчем подряд, в котором команда не может победить. Текущее 12 место в турнирной таблице лишь подчеркивает кризис, хотя до расстояние до 5-й строчки составляет лишь три очка.

"Месси, Неймар и Мбаппе делают, что хотят – в ПСЖ большой бардак": чемпион мира сочувствует положению Почеттино

ПСЖ легко разобрался с Бордо. В первом тайме встречи Неймар оформил дубль. В обоих случаях ему ассистировал Мбаппе. Особенно красивым оказался второй мяч. Бразилец, войдя в штрафную, отпасовал на Мбаппе, который в касание пяткой вернул под удар.

Отмечая взятие ворот, Неймар почтил память бразильской певицы Марилии Мендонсы, погибшей в авиакатастрофе. О трагедии стало известно в преддверии матча.

Во втором тайме ПСЖ довел дело до разгрома. Это Вейналдум подстерег ошибку защитников, прошел вперед и выкатил под удар Мбаппе на пустые ворота. Ближе к завершению матча Бордо один гол отыграл. Хозяева высоким прессингом покрыли выход парижан из обороны. Адли классно шведой вырезал передачу на Элиса, расстрелявшего ворота Наваса. Уже в компенсированное время жирондинцы забили во второй раз. Все тот же Адли запустил в прорыв Бриана и Ньянга, которые сделали все безупречно.

После очередной победы ПСЖ теперь уже с 34 очками в активе продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции. Бордо остался над зоной вылета.