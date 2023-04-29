Катарские боссы летом готовы выделить 225 млн евро на масштабную перестройку состава, сообщает BeSoccer со ссылкой на L'Equipe. Речь идет о подписании 4 новичков на 3 позиции.

ПСЖ сделал первый шаг по приобретению легендарного стадиона

Центр защиты: Рамос и Кимпембе могут покинуть Парк де Пренс, поэтому требуются 1-2 новых защитника. На радарах ПСЖ находятся ведущие центрбеки из других клубов Лиги 1 – Тодибо (Ницца) и Дисаси (Монако).

Полузащита: испанский дуэт Руис-Солер откровенно не впечатлил и рискует уйти уже после дебютного сезона. ПСЖ имеет огромный интерес к Кефрену Тюраму из Ниццы.

Нападение: уход Месси почти неизбежен, так что Мбаппе и Неймару понадобится новый суперзвездный напарник. Здесь выбор очень широкий – Кейн, Осимхен, Коло Муани, Дэвид или Маркус Тюрам, которого можно забрать свободным агентом.

Напомним, ПСЖ уверенно идёт к победе в Лиге 1, но второй год подряд остается без Кубка и вылетает на стадии 1/8 финала ЛЧ. Такие результаты вполне могут привести к летнему увольнению тренера Кристофа Гальтье.

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