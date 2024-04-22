"Как президент ФК Барселона, я хотел бы выразить свое недовольство после ненадлежащего использования такого инструмента, как VAR, в одном из матчей. Это был один из самых важных матчей в нашем календаре.

Как вы знаете, я никогда не был большим сторонником VAR, потому что считаю, что он лишает футбол спонтанности. Но я выступаю за то, чтобы теперь, когда он у нас есть, мы всегда использовали его для устранения ошибок, которые могут привести к несправедливым решениям.

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Я не только объединяю недовольство болельщиков Барсы вчерашним использованием VAR, но также подчеркиваю тот факт, что этот инструмент продолжает создавать путаницу из-за противоречивых критериев в зависимости от матчей и команд. ФК Барселона также хотел бы подчеркнуть силу наших соревнований и на том, что мы преуспели, и за нами следят миллионы болельщиков по всему миру. Но мы не можем быть освобождены от критики, когда использование VAR подрывает наш продукт.

Мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются официальные лица, но именно по этой причине существуют такие инструменты, как VAR, которые должны помочь сделать соревнования честнее, а не наоборот. Вчера произошло несколько спорных инцидентов, но среди них есть один, который имеет решающее значение и может изменить исход игры. Я имею в виду "гол-фантом" Ямала. Как клуб, мы хотим быть уверены в том, что произошло, и именно по этой причине мы немедленно обратимся в Комитет технического судейства Испанской федерации футбола с просьбой предоставить полную видеозапись и аудиозапись инцидента.

Если после анализа этой документации наш клуб поймет, что при просмотре инцидента была допущена ошибка, мы примем все возможные меры, чтобы переломить ситуацию, не пренебрегая любыми необходимыми юридическими действиями. Если подтвердится, что это был законный гол, мы будем двигаться вперед и не отвергаем даже просьбы о переигровке игры, как это произошло в другой европейской лиге из-за ошибки VAR. Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что несмотря на наше внимание именно к этому инциденту, мы также не согласны с другими событиями, которые произошли во время игры и которые можно было бы рассмотреть с помощью VAR", – цитирует Лапорту официальный сайт Барселоны.

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