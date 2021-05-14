Салах попал в список игроков, которые могут заменить Килиана Мбаппе в случае его ухода из клуба, информирует ESPN.

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Египтянин имеет еще 2 года контракта с Ливерпулем, но возможный невыход мерсисайдцев в Лигу чемпионов может подтолкнуть Мохамеда к переходу. Отмечается, что Почеттино является поклонником таланта Салаха, но трансфер получится дорогостоящим – "красные" хотят получить за свою звезду не меньше 80 млн евро.

К слову, Мохамед провел 48 поединков в составе Ливерпуля в текущем сезоне, записав в свой актив 30 голов и 5 результативных передач.

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