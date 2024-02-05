Лидер парижан должен вскоре озвучить решение относительно своего будущего. ПСЖ не уверен в том, что Килиана Мбаппе удастся сохранить в команде.

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Как сообщает журналист Адриен Гренье, руководство парижан рассматривает Виктора Осимхена как потенциальную замену французу. Впрочем, за нападающего Наполи придется выложить 130 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте. Отмечается, что за нигерийцем также следит Челси.

Ранее была информация, что ПСЖ также заинтересован в трансфере Маркуса Рашфорда, но пока парижане не рассматривают его кандидатуру.

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