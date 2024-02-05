ПСЖ нашел еще одного кандидата на замену Мбаппе – придется выложить более 100 млн, звезда Ман Юнайтед не рассматривается
Руководство ПСЖ уже работает над вероятным уходом нападающего Килиана Мбаппе.
Лидер парижан должен вскоре озвучить решение относительно своего будущего. ПСЖ не уверен в том, что Килиана Мбаппе удастся сохранить в команде.
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Как сообщает журналист Адриен Гренье, руководство парижан рассматривает Виктора Осимхена как потенциальную замену французу. Впрочем, за нападающего Наполи придется выложить 130 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте. Отмечается, что за нигерийцем также следит Челси.
Ранее была информация, что ПСЖ также заинтересован в трансфере Маркуса Рашфорда, но пока парижане не рассматривают его кандидатуру.
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