Лідер парижан має незабаром озвучити рішення щодо свого майбутнього. ПСЖ не впевнений в тому, що Кіліана Мбаппе вдасться зберегти в команді.

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Як повідомляє журналіст Адрієн Греньє, керівництво парижан розглядає Віктора Осімхена як потенційну заміну французу. Утім, за нападника Наполі доведеться викласти 130 мільйонів євро. Саме така сума відступних прописана в його контракті. Зазначається, що за нігерійцем також стежить Челсі.

Раніше була інформація, що ПСЖ також зацікавлений у трансфері Маркуса Рашфорда, але наразі парижани не розглядають його кандидатуру.

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