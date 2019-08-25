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ПСЖ нашел 100-миллионную замену Неймару в АПЛ

10:48 130 Читати українською
ПСЖ нашел 100-миллионную замену Неймару в АПЛ
Неймар / Фото REUTERS

Вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заха может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

На следующей неделе ПСЖ отправит свою делегацию в Лондон, чтобы договориться об условиях трансфера Уилфрида, сообщает Daily Mirror.

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По информации издания, парижане рассматривают Заху как замену Неймару, чей отъезд из Парк де Пренс выглядит неизбежным. Продажа Неймара должна принести ПСЖ около 200 млн фунтов, и половину этой суммы чемпионы Лиги 1 потратят на 26-летнего ивуарийца.

Напомним, ранее этим летом Заха порывался перейти в Арсенал или Эвертон. Уилфрид публично заявлял о своих амбициях и даже подал запрос о трансфере.

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Теги
Трансферы Неймар Неймар Уилфрид Заха Уилфрид Заха ПСЖ ПСЖ Франция
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