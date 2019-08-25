"Такие игроки пробуждают большие ожидания": Вальверде неоднозначно оценил вероятное возвращение Неймара в Барселону

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный переход форварда ПСЖ Неймара.

"Каждый раз, когда открывается трансферное окно, появляются большие ожидания. Такие игроки, как Неймар, пробуждают большие ожидания.

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То, что происходит, я бы не назвал скучным, но сейчас он все еще футболист ПСЖ, ну а мы должны сосредоточиться на своей игре. Мы уже привыкли жить с этими слухами. Если бы слухи влияли на нас, было бы невозможно играть.

Все это обычное для меня, ситуация не выглядит для меня странно. Мы привыкли к подобным вещам и должны с этим жить", – цитирует Вальверде Goal.com.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах за ПСЖ, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.

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