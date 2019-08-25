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ПСЖ знайшов 100-мільйонну заміну Неймару в АПЛ

10:47 815 Читать на русском
ПСЖ знайшов 100-мільйонну заміну Неймару в АПЛ
Неймар / Фото REUTERS

Вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.

Наступного тижня ПСЖ відправить свою делегацію до Лондона, щоб домовитися про умови трансферу Вілфріда, повідомляє Daily Mirror.

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За інформацією видання, парижани розглядають Заху як заміну Неймару, чий від'їзд зі Парк де Пренс виглядає неминучим. Продаж Неймара повинен принести ПСЖ близько 200 мільйонів фунтів, і половину цієї суми чемпіони Ліги 1 витратять на 26-річного івуарійця.

Нагадаємо, раніше цього літа Заха поривався перейти в Арсенал або Евертон. Вілфрід публічно заявляв про свої амбіції і навіть подав запит про трансфер.

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Теги
Трансфери Неймар Неймар Вілфрід Заха Вілфрід Заха ПСЖ ПСЖ Франція
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