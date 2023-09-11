Летом парижане усилили свой состав, подписав испанского вратаря. Арнау Тенасу руководство ПСЖ пообещало, что он станет вторым выбором после основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Впрочем, французский клуб нарушил свое слово.

ПСЖ закрыл трансфер опальной звезды в Катар

Парижане надеялись, что в межсезонье команду покинет Кейлор Навас. Но покупателей на опытного костариканца не нашлось. Поэтому пока было принято решение, что Навас будет "№2", а Тенас в иерархии вратарей будет лишь третьим выбором тренера.

Как информирует Париж Saint-Germain Actualités, руководство ПСЖ встретилось с испанцем и объяснило ему ситуацию. Парижане попросили Тенаса подождать до зимы и дать им время, чтобы найти для Наваса новый клуб.

Напомним, что испанский голкипер после окончания контракта с Барселоной присоединился к ПСЖ в статусе свободного агента. Арнау Тенас в составе молодежной сборной Испании участвовал в Евро-2023, где вместе с командой завоевал серебряные медали.

З третьої ліги до гола на ЧС і номінації на Золотий м'яч – зірка ПСЖ за 90 млн, якому хвороба могла зламати кар'єру