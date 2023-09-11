Влітку парижани посилили свій склад, підписавши іспанського воротаря. Арнау Тенасу керівництво ПСЖ пообіцяло, що він стане другим вибором після основного голкіпера Джанлуїджі Доннарумми. Втім, французький клуб порушив своє слово.

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Парижани сподівалися, що в міжсезоння команду покине Кейлор Навас. Але покупців на досвідченого костариканця не знайшлося. Тому наразі було ухвалене рішення, що Навас буде "№2", а Тенас в ієрархії воротарів буде лише третім вибором тренера.

Як інформує Paris Saint-Germain Actualités, керівництво ПСЖ зустрілося з іспанцем та пояснило йому ситуацію. Парижани попросили Тенаса почекати до зими та дати їм час, щоб знайти для Наваса новий клуб.

Нагадаємо, що іспанський голкіпер після закінчення контракту з Барселоною приєднався до ПСЖ у статусі вільного агента. Арнау Тенас у складі молодіжної збірної Іспанії брав участь в Євро-2023, де разом з командою здобув срібні медалі.

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