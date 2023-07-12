Полтора года назад Влахович отклонил несколько более привлекательных предложений, потому что хотел оказаться именно в Ювентусе. Однако туринский этап его карьеры складывается не так, как ожидалось от форварда за 80 миллионов евро.

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"Старая синьора" открыта к продаже серба уже этим летом. Главное условие – полноценный трансфер, никаких аренд. Взамен Влаховичу Ювентус уже пытался подписать Ромелу Лукаку, но бельгиец грезит исключительно Интером.

По информации Фабрицио Романо, в приглашении Влаховича заинтересован ПСЖ, которому нужно закрыть пробел в нападении после прощания с Лионелем Месси. Между клубами уже прошли первые контакты. Следует отметить, что в прошлом сезоне сербский форвард сыграл за Юве 42 матча, в которых забил 14 голов.

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