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ПСЖ нацелился на Рашфорда – Манчестер Юнайтед мощно оценил своего форварда

16:03 - Читати українською
ПСЖ нацелился на Рашфорда – Манчестер Юнайтед мощно оценил своего форварда
Маркус Рашфорд / Фото Reuters

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд имеет возможность покорить Лигу 1.

Маркус Рашфорд является приоритетной целью ПСЖ во время летнего трансферного окна, сообщает The Independent.

Сульшер считает, что Манчестер Юнайтед удалось восстановить потенциал атакующего трио Руни-Роналду-Тевес

На трансфере лично настаивает тренер парижан Томас Тухель. Манчестер Юнайтед готов к переговорам, но не будет рассматривать предложения менее 100 млн евро за своего 22-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне АПЛ Рашфорд провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 7-ю ассистами. Маркус является воспитанником МЮ, за основную команду он выступает с 2016-го.

Манчестер Юнайтед эпично упустил победу над Саутгемптоном, которая может стоить Сульшеру места в Лиге чемпионов

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Англия Трансферы ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Трансферы Маркус Маркус Рашфорд Трансферы Манчестер Юнайтед
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