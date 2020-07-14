toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Манчестер Юнайтед эпично упустил победу над Саутгемптоном, которая может стоить Сульшеру места в Лиге чемпионов

00:09 - Читати українською
Манчестер Юнайтед эпично упустил победу над Саутгемптоном, которая может стоить Сульшеру места в Лиге чемпионов
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон / Фото ФК МЮ

Манчестер Юнайтед принимал Саутгемптон в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

20’ Маркус Рашфорд
23’ Антони Марсьяль
 
Стюарт Армстронг 12’
Майкл Обафеми 90+7’
12’ Стюарт Армстронг
20’ Маркус Рашфорд
23’ Антони Марсьяль
90+7’ Майкл Обафеми

Очевидно, Манчестер Юнайтед считался фаворитом поединка, но гостям удалось шокировать "красных" уже на 12-й минуте. Игроки "святых" воспользовались грубой ошибкой соперника в защите и вывели Армстронга на убойную позицию – шотландец не ошибся и открыл счет.

Сульшер считает, что Манчестер Юнайтед удалось восстановить потенциал атакующего трио Руни-Роналду-Тевес

Пропущенный мяч заставил манкуниацев проснуться и взять игру под контроль. С разницей в три минуты Рашфорд и Марсьяль отличились в воротах Саутгемптона и ушли на перерыв при минимальном преимуществе своей команды.

Во второй половине игры манкунианцы продолжили владеть инициативой. Когда до финального свистка оставались считанные секунды Обафеми сумел сравнять счет после подачи с углового и вырвать ничью.

Манчестер Юнайтед имел шанс подняться на две позиции в турнирной таблице и занять третье место, но манкуниацы остались на 5-м месте, уступая Лестеру по дополнительным показателям. Саутгемптон расположился на 12-й строчке.

Борнмут сенсационно разгромил Лестер, Тоттенхэм одержал волевую победу над Арсеналом: 35-й тур АПЛ, воскресенье

blog_ava
Александрия – Динамо: Заре дарят шанс жизни – украинский Роналду, комедия ошибок, логика результата и прокол судьи
13 июля
29461
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Саутгемптон Саутгемптон Англия Манчестер Юнайтед - Саутгемптон Манчестер Сити Манчестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
17
мин
Челси
22:15
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук