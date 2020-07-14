Манчестер Юнайтед эпично упустил победу над Саутгемптоном, которая может стоить Сульшеру места в Лиге чемпионов

Манчестер Юнайтед принимал Саутгемптон в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Очевидно, Манчестер Юнайтед считался фаворитом поединка, но гостям удалось шокировать "красных" уже на 12-й минуте. Игроки "святых" воспользовались грубой ошибкой соперника в защите и вывели Армстронга на убойную позицию – шотландец не ошибся и открыл счет.

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Пропущенный мяч заставил манкуниацев проснуться и взять игру под контроль. С разницей в три минуты Рашфорд и Марсьяль отличились в воротах Саутгемптона и ушли на перерыв при минимальном преимуществе своей команды.

Во второй половине игры манкунианцы продолжили владеть инициативой. Когда до финального свистка оставались считанные секунды Обафеми сумел сравнять счет после подачи с углового и вырвать ничью.

Манчестер Юнайтед имел шанс подняться на две позиции в турнирной таблице и занять третье место, но манкуниацы остались на 5-м месте, уступая Лестеру по дополнительным показателям. Саутгемптон расположился на 12-й строчке.

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