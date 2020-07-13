Сульшер считает, что Манчестер Юнайтед удалось восстановить потенциал атакующего трио Руни-Роналду-Тевес

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер высказался об атакующем трио Марсьяль-Рашфорд-Гринвуд.

"Такие трио не является чем-то новым для Манчестер Юнайтед. Разве вы не помните игру Руни, Роналду и Тевеса, когда сэр Алекс Фергюсон дал им некоторую свободу, но внутри определенной системы?

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Мы много работаем над формациями и расположением наших игроков на поле. При этом мы понимаем, что игрок может уйти направо или налево, занимать в течение матча разные позиции. В прошлом году, а иногда и в этом, у нас было слишком много футболистов, которые сваливались на левый фланг и играли бессистемно. Мы хотим избавиться от этого и быть более дисциплинированными в расположении футболистов на поле", – цитирует Сульшера Goal.

К слову, 18-летний Гринвуд в нынешнем сезоне забил за Манчестер Юнайтед 16 голов во всех турнирах, в активе Рашфорда и Марсьяля по 20 забитых мячей. Кроме того, за полсезона на Олд Траффорд еще и Бруну Фернандеш 8 раз отмечался в воротах соперников "красных дьяволов".

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