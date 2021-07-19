ПСЖ может отпустить своего голкипера в Турцию
11:35 - Читати українською
Вратарь ПСЖ Серхио Рико близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.
Бешикташ может подписать Серхио Рико, если основной голкипер команды Эрсин Дестаноглу решит покинуть Стамбул, сообщает Fotomac.
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Турецкий клуб начал переговоры с ПСЖ насчет испанца, который стал аж третьим вратарем парижан после прихода Джанлуиджи Доннаруммы.
К слову, Рико сыграл в 13 матчах в составе парижан в прошлом сезоне, пропустив в них 9 мячей. Дестаноглу же провел 37 матчей за Бешикташ во всех соревнованиях, в которых пропустил 39 голов.
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