ПСЖ може відпустити свого голкіпера в Туреччину
19 липня 11:31 - Читать на русском
Воротар ПСЖ Серхіо Ріко близький до зміни клубної прописки у літнє трансферне вікно.
Бешикташ може підписати Серхіо Ріко, якщо основний голкіпер команди Ерсін Дестаноглу вирішить покинути Стамбул, повідомляє Fotomac.
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Турецький клуб почав переговори з ПСЖ щодо іспанця, який став аж третім воротарем парижан після приходу Джанлуїджі Доннарумми.
До слова, Ріко відіграв у 13 матчах у складі парижан у минулому сезоні, пропустивши в них 9 м'ячів. Дестаноглу ж провів 37 матчів за Бешикташ в усіх змаганнях, в яких пропустив 39 голів.
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