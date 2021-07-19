Бешикташ може підписати Серхіо Ріко, якщо основний голкіпер команди Ерсін Дестаноглу вирішить покинути Стамбул, повідомляє Fotomac.

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Турецький клуб почав переговори з ПСЖ щодо іспанця, який став аж третім воротарем парижан після приходу Джанлуїджі Доннарумми.

До слова, Ріко відіграв у 13 матчах у складі парижан у минулому сезоні, пропустивши в них 9 м'ячів. Дестаноглу ж провів 37 матчів за Бешикташ в усіх змаганнях, в яких пропустив 39 голів.

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