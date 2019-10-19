toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ШАХТЕР - КОЛОС СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

ПСЖ легко разгромил Ниццу, которая доигрывала поединок вдевятером

00:02 19 Читати українською
ПСЖ легко разгромил Ниццу, которая доигрывала поединок вдевятером
Анхель Ди Мария / фото: ПСЖ

ПСЖ в гостях одержал напряженную победу над Ниццой в поединке 10-го тура чемпионата Франции.

 

Франция, 10 тур

Ницца – ПСЖ – 1:4

Голы: Ганаго, 67 – Ди Мария, 15, 21, Мбаппе, 88, Икарди, 90+2

Удаления: Сиприен, 74, Геррель, 77

Месси: Многие люди в Барселоне не хотят возвращения Неймара

Парижане активно начали отчетный поединок, одержав преимущество в два мяча еще до середины первого тайма. Дважды результативно выстрелил Ди Мария.

Теперь аргентинец принял участие в 20 забитых мячах ПСЖ (13 голов и 7 ассистов) в Лиге 1 в 2019 году. Это второй показатель в команде после Килиана Мбаппе (21).

После перерыва "орлы" смогли сократить отставание до минимума, но уже через 10 минут после этого остались вдевятером после удалений Сиприена и Герреля. Гости воспользовались численным перваго и довели дело до разгрома – постарались Мбаппе и Икарди.

После 10 туров ПСЖ набрал 24 очка и продолжает находиться на вершине турнирной таблицы. Ницца расположилась на 9-й строчке.

Ярмоленко против экс-звезды УПЛ, Ривьера для ПСЖ, дерби Боруссий и вечная классика на Альбионе: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а тепер летить в Харків
18 октября
1088
Теги
ПСЖ ПСЖ Ницца Ницца Франция Ницца - ПСЖ Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
21
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук