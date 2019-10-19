ПСЖ легко разгромил Ниццу, которая доигрывала поединок вдевятером

ПСЖ в гостях одержал напряженную победу над Ниццой в поединке 10-го тура чемпионата Франции.

Франция, 10 тур

Ницца – ПСЖ – 1:4

Голы: Ганаго, 67 – Ди Мария, 15, 21, Мбаппе, 88, Икарди, 90+2

Удаления: Сиприен, 74, Геррель, 77

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Парижане активно начали отчетный поединок, одержав преимущество в два мяча еще до середины первого тайма. Дважды результативно выстрелил Ди Мария.

Теперь аргентинец принял участие в 20 забитых мячах ПСЖ (13 голов и 7 ассистов) в Лиге 1 в 2019 году. Это второй показатель в команде после Килиана Мбаппе (21).

После перерыва "орлы" смогли сократить отставание до минимума, но уже через 10 минут после этого остались вдевятером после удалений Сиприена и Герреля. Гости воспользовались численным перваго и довели дело до разгрома – постарались Мбаппе и Икарди.

После 10 туров ПСЖ набрал 24 очка и продолжает находиться на вершине турнирной таблицы. Ницца расположилась на 9-й строчке.

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