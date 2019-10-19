ПСЖ легко розгромив Ніццу, яка догравала поєдинок удев'ятьох

ПСЖ у гостях здобув напружену перемогу над Ніццою у поєдинку 10-го туру чемпіонату Франції.

Франція, 10 тур

Ніцца – ПСЖ – 1:4

Голи: Ганаго, 67 – Ді Марія, 15, 21, Мбаппе, 88, Ікарді, 90+2

Вилучення: Сіпрієн, 74, Геррель, 77

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Парижани активно розпочали звітний поєдинок, здобувши перевагу у два м'ячі ще до середини першого тайму. Двічі результативно вистрілив Ді Марія.

Тепер аргентинець долучився до 20 забитих м'ячів ПСЖ (13 голів та 7 асистів) у Лізі 1 в 2019 році. Це другий показник у команді після Кіліана Мбаппе (21).

Після перерви "орли" зуміли скоротити відставання до мінімуму, але вже за 10 хвилин після цього залишилися вдев'ятьох після вилучень Сіпрієна та Герреля. Гості скористалися чисельною первагою і довели справу до розгрому – постаралися Мбаппе та Ікарді.

Після 10 турів ПСЖ набрав 24 очки та продовжує перебувати на вершині турнірної таблиці. Ніцца розташувалася на 9-й сходинці.

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