toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

ПСЖ легко розгромив Ніццу, яка догравала поєдинок удев'ятьох

00:02 77 Читать на русском
ПСЖ легко розгромив Ніццу, яка догравала поєдинок удев'ятьох
Анхель Ді Марія / фото: ПСЖ

ПСЖ у гостях здобув напружену перемогу над Ніццою у поєдинку 10-го туру чемпіонату Франції.

 

Франція, 10 тур

Ніцца – ПСЖ – 1:4

Голи: Ганаго, 67 – Ді Марія, 15, 21, Мбаппе, 88, Ікарді, 90+2

Вилучення: Сіпрієн, 74, Геррель, 77

Мессі: Багато людей у Барселоні не хочуть повернення Неймара

Парижани активно розпочали звітний поєдинок, здобувши перевагу у два м'ячі ще до середини першого тайму. Двічі результативно вистрілив Ді Марія.

Тепер аргентинець долучився до 20 забитих м'ячів ПСЖ (13 голів та 7 асистів) у Лізі 1 в 2019 році. Це другий показник у команді після Кіліана Мбаппе (21).

Після перерви "орли" зуміли скоротити відставання до мінімуму, але вже за 10 хвилин після цього залишилися вдев'ятьох після вилучень Сіпрієна та Герреля. Гості скористалися чисельною первагою і довели справу до розгрому – постаралися Мбаппе та Ікарді.

Після 10 турів ПСЖ набрав 24 очки та продовжує перебувати на вершині турнірної таблиці. Ніцца розташувалася на 9-й сходинці.

Ярмоленко проти екс-зірки УПЛ, Рив'єра для ПСЖ, дербі Борусій і нетлінна класика на Альбіоні: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
УЄФА назвав ключового та найперспективнішого гравців збірної України
18 жовтня
17849
Теги
ПСЖ ПСЖ Ніцца Ніцца Франція Ніцца - ПСЖ Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
30
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук