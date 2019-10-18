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Месси: Многие люди в Барселоне не хотят возвращения Неймара

23:00 50 Читати українською
Месси: Многие люди в Барселоне не хотят возвращения Неймара
Лионель Месси и Неймар / соцсети

Нападающий Барселоны Лионель Месси с пониманием отнесся к тому, что каталонский клуб не сумел летом подписать форварда ПСЖ Неймара.

"Трудно вернуть Неймара. Во-первых, потому что трудно было пережить его уход. Во-вторых, из-за того, как он покинул Барселону.

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Многие люди в клубе не хотят его возвращения, хотя со спортивной точки зрения мы бы от этого выигрывали. Он один из лучших игроков в мире, однако их можно понять", – сказал Месси в эфире шоу "Perros de la Calle" на Radio Metro.

Напомним, бразилец прошлым летом мог вернуться в Барсу, но переход не состоялся несмотря на все попытки игрока приблизить трансфер. Неймар ушел из Барселоны в 2017 году, выплатив каталонцам 222 млн евро отступных.

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Испания Трансферы Барселоны Неймар в Барселону Лионель Месси Лионель Месси Неймар Неймар Барселона Барселона
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