Месси: Многие люди в Барселоне не хотят возвращения Неймара

Нападающий Барселоны Лионель Месси с пониманием отнесся к тому, что каталонский клуб не сумел летом подписать форварда ПСЖ Неймара.

"Трудно вернуть Неймара. Во-первых, потому что трудно было пережить его уход. Во-вторых, из-за того, как он покинул Барселону.

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Многие люди в клубе не хотят его возвращения, хотя со спортивной точки зрения мы бы от этого выигрывали. Он один из лучших игроков в мире, однако их можно понять", – сказал Месси в эфире шоу "Perros de la Calle" на Radio Metro.

Напомним, бразилец прошлым летом мог вернуться в Барсу, но переход не состоялся несмотря на все попытки игрока приблизить трансфер. Неймар ушел из Барселоны в 2017 году, выплатив каталонцам 222 млн евро отступных.

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