"Завжди важко прощатися з таким винятковим гравцем, як Неймар, одним із найкращих у світі. Я ніколи не забуду день, коли він прибув до ПСЖ, і те, що він дав нашому клубу та проєкту протягом останніх шести років.

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Ми пережили чудові моменти, і Неймар завжди буде частиною нашої історії. Я хочу подякувати Неймару та його родині. Ми бажаємо Неймару всього найкращого в майбутньому та в його наступних пригодах", – наводить слова Аль-Хелаїфі офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, Неймар офіційно став гравцем Аль-Хіляля. За неофіційною інформацією, сума переходу обійшлась у майже 100 млн євро. Неймар отримав рекордний контракт у 300 мільйонів доларів на 2 роки без можливості продовження. Зарплата може зрости до 400 млн завдяки бонусам та комерційним угодам.

Бразилець став гравцем ПСЖ влітку 2017 року за 222 млн євро, що й досі залишається рекордним трансфером в історії футболу. Неймар загалом відіграв за парижан 173 матчі, у яких забив 118 голів та віддав 70 асистів.

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