Парижане уже выходили на связь с Зинедином Зиданом, сообщает ESPN . Француз станет приоритетным кандидататом, если Почеттино уйдет в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед и ПСЖ могут устроить эффект домино – в раздевалке Парижа уже говорят о Зидане

Бывший тренер Реала якобы с удовольствием возглавит парижский гранд, если такая возможность появится. В ПСЖ считают Зидана идеальным кандидатом для Месси, Неймара и Мбаппе из-за его прагматичного подхода и методов работы.

Манчестер Юнайтед пока не контактировал с Почеттино, которого пресса называет одним из главных кандидатов. Несмотря на это, руководство парижан считает, что Маурисио еще полностью не освоился во Франции, поэтому работа в МЮ его может заинтересовать.

Напомним, аргентинец возглавляет ПСЖ с января этого года. Француз после ухода из Реала летом остается безработным.

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