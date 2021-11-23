Парижани вже виходили на зв'язок із Зінедіном Зіданом, повідомляє ESPN. Француз стане пріоритетним кандидататом, якщо Почеттіно піде в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед та ПСЖ можуть влаштувати ефект доміно – у роздягальні Парижа вже говорять про Зідана

Колишній тренер Реала нібито із задоволенням очолить паризький гранд, якщо така можливість з'явиться. У ПСЖ вважають Зідана ідеальним кандидатом для Мессі, Неймара і Мбаппе через його прагматичний підхід і методи роботи.

Манчестер Юнайтед поки не контактував із Почеттіно, якого преса називає одним із головних кандидатів на вакантне місце. Попри це, керівництво парижан вважає, що Маурісіо ще повністю не освоївся у Франції, а тому робота в МЮ його може зацікавити.

Нагадаємо, аргентинець очолює ПСЖ з січня цього року. Француз після відходу із Реала влітку залишається безробітним.

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