ПСЖ контактував з "ідеальним" Зіданом через можливий відхід Почеттіно, – ESPN
Керівництво ПСЖ вирішило перестрахуватись на випадок дострокового прощання з нинішнім головним тренером Маурісіо Почеттіно.
Парижани вже виходили на зв'язок із Зінедіном Зіданом, повідомляє ESPN. Француз стане пріоритетним кандидататом, якщо Почеттіно піде в Манчестер Юнайтед.
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Колишній тренер Реала нібито із задоволенням очолить паризький гранд, якщо така можливість з'явиться. У ПСЖ вважають Зідана ідеальним кандидатом для Мессі, Неймара і Мбаппе через його прагматичний підхід і методи роботи.
Манчестер Юнайтед поки не контактував із Почеттіно, якого преса називає одним із головних кандидатів на вакантне місце. Попри це, керівництво парижан вважає, що Маурісіо ще повністю не освоївся у Франції, а тому робота в МЮ його може зацікавити.
Нагадаємо, аргентинець очолює ПСЖ з січня цього року. Француз після відходу із Реала влітку залишається безробітним.
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